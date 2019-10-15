Fransa-Türkiye maçı sonrası Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sorularını cevaplayan Ahmet Nur Çebi, kritik noktalara değindi.





"Beşiktaş bu düzenden çıkarılmalı"





3 yıl öncesinde başlayan ve benim düzeltmeye çalıştığım bazı şeyler var. Fikret Bey de bunlara katılmasına rağmen düzelme olmadı, neden olmadığını bilmiyorum.

Bir de başkanlık seçimine 5-6 ay kala erken seçime gidildi. Nedenini anlamış değilim. Süleyman Seba'dan sonra Beşiktaş'a gelen başkanlar kendi içerisinde birbirlerini destekleyerek yürüyorlar.

Dışarıdan öyle görünmese de maalesef düzen böyle. Bu düzen son 3 senedir benim orada olmamı istemedi. Ben de orada kalmak istemedim ve seçime gidildi.