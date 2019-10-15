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  • Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi: Şenol Güneş'i ve beni istemediler

Beşiktaş başkan adayı Ahmet Nur Çebi: Şenol Güneş'i ve beni istemediler

Beşiktaş'ta başkanlık için adaylığı kesinleşen iki isimden biri olan Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman yönetimindeki görevi ve başkanlık adaylığıyla ilgili açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ta şimdiye dek Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı, adaylığını açıklayan isimler oldu.

15 Ekim 2019, Salı 10:23 Son Güncelleme:
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Fransa-Türkiye maçı sonrası Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'ın sorularını cevaplayan Ahmet Nur Çebi, kritik noktalara değindi.


"Beşiktaş bu düzenden çıkarılmalı"


3 yıl öncesinde başlayan ve benim düzeltmeye çalıştığım bazı şeyler var. Fikret Bey de bunlara katılmasına rağmen düzelme olmadı, neden olmadığını bilmiyorum.

Bir de başkanlık seçimine 5-6 ay kala erken seçime gidildi. Nedenini anlamış değilim. Süleyman Seba'dan sonra Beşiktaş'a gelen başkanlar kendi içerisinde birbirlerini destekleyerek yürüyorlar.

Dışarıdan öyle görünmese de maalesef düzen böyle. Bu düzen son 3 senedir benim orada olmamı istemedi. Ben de orada kalmak istemedim ve seçime gidildi. 

Şenol Güneş'i ve beni istemediler

Şenol Güneş'i ve beni istemediler

Oradan sonra da düzen bozuldu ve farklı bir yola dönüldü. O yolda olamazdım ve ayrıldım. 6 buçuk yılımın son 1 buçuk yılı çok sorunluydu.

Katkı vermek istedim ama uzak tutuldum. Hiçbir işte görüşlerim alınmadı, hiçbir şey danışılmadı.

Şenol Hoca'nın yanına olabilmek için sıkıntılı da olsa 1 buçuk sene dayandım. Sonra Şenol Güneş'i ve beni istemeyenler Sayın Başkan'ı bir şekilde o yola soktu.

Adaylığımı koymam kaçınılmazdı

Adaylığımı koymam kaçınılmazdı

7 sene önce yönetime geldiğimizde durum yine buna yakındı. Mali sıkıntılar büyüktü ve ben de elimi taşın altına koymuştum. Bugün de yapmam gerekiyordu çünkü Beşiktaş'ı gerçekten seviyorum. Adaylığımı koymaktan başka çare yoktu.

Beşiktaş'ın değerleri erozyona uğruyor. Bunu engellemek için mücadele etmek istiyorum. Faiz yükü azalmalı. Gelirler kısılmalı ve gelirler arttırılmalı.


"Yıkılması gereken bir düzen var"


Beşiktaş'ın içerisinde yıkılması gereken bir düzen var. Seçimlerde bindirilmiş kıtalar var. Diğer tarafta ise özgür oylar.

Özgür oyların bindirilmiş kıtalar denilen kesimi dışarıda bırakması gerekiyor. Eğer özgür oylar kazanırsa devrim yapılacak.

"Serdal Adalı, UEFA'ya gidemememize neden olan kişilerden"

"Serdal Adalı, UEFA'ya gidemememize neden olan kişilerden"

Karşıma çıkarılmış adaylardan en önemlisi olan Serdal Adalı, ben göreve geldiğimde UEFA'ya gidemememize neden olan yöneticilerden biri. Onun olduğu dönemin icraatları nedeniyle UEFA'ya gidemedik.

Biz buralardan para kaybettik. Eski Beşiktaş'ın değerlerini geri getirmek için içeride devrim yapmak istiyoruz.

Adalı son 7 yılı incelemek istiyormuş, benim için pozitif olur. Ama lütfen 3 yıl daha ilave edip son 10 yılı inceleyelim. Kendisini de bu döneme katalım.


"Biz kimiz Beşiktaş'a para vereceğiz?"


Beşiktaş'ta para konuşulmasından çok rahatsızım. Biz kimi? Burası koca Beşiktaş. Kimse Beşiktaş'a para vermesin, tesis yapsın. Almeida'lara, Mendes'lere para verip kulübü borca sokacaksanız para vermeyin.

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