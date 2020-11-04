Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı ekibin gündeminde ve ismi Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz'un takımdaki geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı.

Önceki yönetimine Ruiz eleştirisi

"Korona, sadece futbolu es geçti! Maliyetler düşmedi. Hatta arttı bile. Bu konuda en güzel yorumu hocamız Sergen Yalçın yaptı. ‘Takımın maliyeti, olması gerekenden 3 katı fazla’ yorumunu yaptı. Bizden önce alınan oyuncularda tuhaf bir durum var. Mesela Ruiz. Bizden 1.7 milyon Euro kazanıyordu. Şimdi Real Betis’te 400 bin Euro’ya oynuyor. Bir de oyuncular bizim ülkemizde vergi de ödemiyor. Aradaki bu fark, nerelere gidiyor!"

Adem Ljajic konusu

“Adem Ljajic’le konuştuk. Pozitif bir şekilde iyi olacağını söylüyor. Ancak henüz sahada göremedik. Bu kısım, teknik ekibin yetki alanında. Ancak bu oyuncunun aldığı paralar kendisine gitmiyor! Kadro dışı bırakılan oyunculara gelince... Lens, kariyerli biri. Belki düzelir diye her türlü şans verildi. Douglas’la 3 senelik sözleşme yapma mantığı felaket! Karius o kadar para kazandı, şimdi nerede! Geçmiş dönem transferleri belimizi en çok büken konuların başında geliyor.”

Bankalar Birliği anlaşması

“Bankalar Birliği’yle yapılan anlaşma detayları yeniden düzenlenecek. Belki çok büyük değişim olmayacak ama belli oranda iyileştirmeye gideceğimizi düşünüyorum.”

Şampiyonluk inancı

"Kulübün asıl sahibi taraftarıdır. Şeffaf yönetim anlayışı ile olup biteni paylaşıyoruz. Eski başkan ve yönetimden hesap sorma olayı hep masaya konuyor. Bağımsız şirket, çalışmalarına devam ediyor. Bitince paylaşacağız. Gereken yapılacak. Ortada yanlışlık varsa durumu yasal yoldan ilgili makamlara taşımakta tereddüt etmeyiz. Bunların dışında saha sonuçları önemli. Bu sezon şampiyonluk istiyorum ve buna yürekten inanıyorum."

Guti'den icra hamlesi

"Aklımın almadığı bir konu da Guti... Neden alınmış bilemiyorum. Şenol hocaya sorulmuş mu, o ne demiş, nasıl kabul etmiş bilemiyorum. Net bildiğimiz, ‘alacağım var’ diyerek kulüp aleyhine şikayetçi olup icra takibi başlattığı... Şeffaf yönetim anlayışıyla olup biteni paylaşıyoruz. Eski başkandan hesap sorma olayı hep masaya konuyor. Bağımsız şirket, araştırmasını bitirince gereken yapılacak"

"İnanılır gibi değil"

“N’Koudou’nun bonservisinin yarısı 4.5 milyon Euro’ya alınmış. Diğer kulübü, ‘Bugün satıyoruz’ derse diğer yarısını alma mecburiyetimiz var. Bu kontratlar nasıl yapılmış inanılır gibi değil."

Dorukhan Toköz sözleri

"Futbolcuların akıllarını menacerleri karıştırıyor. Özellikle de yabancıların... Mesela Tyler Boyd ve Cyle Larin... Parasal konularla ilgili bir sıkıntıları yok ama temsilcileri bu konuda çok farklı! Dorukhan konusuna gelince... Ona ‘git’ demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon TL yani. Bu ekonomik olarak imkansız. Bizler, ismi değil kulübü yaşatmalıyız."

Sergen Yalçın'ın geleceği

"Mevcut yönetimimizle yola devam edeceğiz. El ele, güç birliği içinde çalışıyoruz. Hocamız Sergen Yalçın’la bir sıkıntımız yok. Hepimiz, Beşiktaş’ın menfaatleri için aynı çatı altındayız." (Fanatik)







