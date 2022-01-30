Faik Öztürk'ün Ahmet Nur Çebi röportajı şöyle:

"Sabahın ilk ışıklarından sonra kendini iyice aydınlatmıştı İstanbul. Kuruçeşmede’deki Cemil Topuzlu Parkı’ndan geçip eve gidiyordum ki, karşımdan gelen adam birden koluma yapıştı. Suratımda kar maskesi asfalta bakarak yürüdüğüm için karşımdakini saniyeler sonra tanıdım. Ahmet Nur Çebi’ydi... “Biraz da bana eşlik et” deyince mecburen geriye dön marş marş oldu. Sonra da konular birbirini açtı."

"Hâlâ adayları bekliyorum"

“Kongrenin üzerinden epey zaman geçti. Şimdi bir kez daha çağrı yapıyorum. Beşiktaş Olağan Genel Kurulu’nda aday olacak arkadaşlarımız lütfen ortaya çıksınlar. Tek adaylı seçim değil, çok adaylı bir seçim olsun ki bundan Beşiktaş kazançlı çıksın.” İNANIN YORULDUM VE YIPRANDIM

“İçine girince anlıyor insan. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra çok iş yaptık. İnanın yoruldum ve bir taraftan da yıprandım. Ama görüyorum ki daha da yapacak çok iş var. Bir dönem daha seçimi kazanırsam devam edeceğim.”

"Bize patladılar"

“Açıkçası Alex Teixeira ile Pjanic’i transfer ederken Şampiyonlar Ligi’nde 1-2 maç kazanıp kasaya 6 milyon Euro gibi bir para koymaktı hedefimiz. Maalesef işler umduğumuz gibi gitmedi. Ajax ve Sporting bize patladı.

"2 kupa aldığımızda eleştirenler..."

“Geçenlerde kızımla Ortaköy’deki kumpircilerin Beşiktaş logolu olanından yiyeceklerimizi alıyorduk. Yan taraftaki Trabzon logolu kumpirci seslendi, illa resim çektirecek. Resim çekildikten sonra sosyal medyada yayınlansa, koparılacak kıyameti düşünebiliyor musunuz? Keza ‘Sen Trabzonlusun bize gel’ diyenler, biz iki kupayı aldığımızda etmediklerini bırakmıyorlardı.”