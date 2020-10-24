Siyaset Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın covid-19 test sonucu pozitif çıktı

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın covid-19 test sonucu pozitif çıktı

Siyaset

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın covid-19 test sonucu pozitif çıktı

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat corona virüse yakalandı.

24 Ekim 2020, Cumartesi 15:25 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın corona virüs testi pozitif çıktı.

Corona virüse yakalanan Akpolat, hastalığa yakalandığını, "Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz" notuyla paylaştı.

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DHA

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