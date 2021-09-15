Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? BJK-Dortmund maçı şifresiz mi?
Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda ilk maçına çıkacak siyah-beyazlı temsilcimiz, rakibini kendi sahasında konuk edecek. Peki, Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? BJK-Dortmund maçı şifresiz mi? İşte nefes kesici karşılaşmanın yayın bilgileri…
15 Eylül 2021, Çarşamba 16:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı için milyonların gözü televizyon ekranlarında olacak. Beşiktaş Park’ta oynanacak karşılaşmada Sergen Yalçın yönetimindeki kara kartal ev sahibi olmanın avantajını kullanarak 3 puan almayı ve 7 Aralık’ta oynayacağı rövanş maçına avantajlı çıkmayı planlıyor. Peki, BJK-Dortmund maçı şifresiz mi? İşte, Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı hakkında merak edilenler…
BEŞİKTAŞ-BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Park’ta oynanacak Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te başlayacak.
Dijital yayın platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak maçı, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.
BJK-DORTMUND MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
BJK-Dortmund maçı dijital yayın platformu Exxen’de yayınlanacak. Exxen spor üyesi olan izleyiciler heyecanlı karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.
BEŞİKTAŞ-DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL 11’İ
- Ersin
- Rosier
- Welinton
- Montero
- N'Sakala
- Josef
- Ghezzal
- Atiba
- Pjanic
- Larin
- Batshuay
BORUSSİA DORTMUND’UN MUHTEMEL 11’İ
- Kobel
- Meunier
- Pongracic
- Akanji
- Guerreiro
- Dahoud
- Bellingham
- Reu
- Brandt
- Malen
- Haaland
BEŞİKTAŞ'IN 2021-22 SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
- 15 Eylül: Beşiktaş-Dortmund
- 28 Eylül: Ajax-Beşiktaş
- 19 Ekim: Beşiktaş-Sporting
- 3 Kasım: Sporting-Beşiktaş
- 24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
- 7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş