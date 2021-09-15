Futbol Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? BJK-Dortmund maçı şifresiz mi?
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Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? BJK-Dortmund maçı şifresiz mi?

Futbol

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? BJK-Dortmund maçı şifresiz mi?

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda ilk maçına çıkacak siyah-beyazlı temsilcimiz, rakibini kendi sahasında konuk edecek. Peki, Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? BJK-Dortmund maçı şifresiz mi? İşte nefes kesici karşılaşmanın yayın bilgileri…

15 Eylül 2021, Çarşamba 16:18 Son Güncelleme:
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Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı için milyonların gözü televizyon ekranlarında olacak. Beşiktaş Park’ta oynanacak karşılaşmada Sergen Yalçın yönetimindeki kara kartal ev sahibi olmanın avantajını kullanarak 3 puan almayı ve 7 Aralık’ta oynayacağı rövanş maçına avantajlı çıkmayı planlıyor. Peki, BJK-Dortmund maçı şifresiz mi? İşte, Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı hakkında merak edilenler…

BEŞİKTAŞ-BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Park’ta oynanacak Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te başlayacak.

Dijital yayın platformu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak maçı, İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

BJK-DORTMUND MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

BJK-Dortmund maçı dijital yayın platformu Exxen’de yayınlanacak. Exxen spor üyesi olan izleyiciler heyecanlı karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ-DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL 11’İ

  • Ersin
  • Rosier
  • Welinton
  • Montero
  • N'Sakala
  • Josef
  • Ghezzal
  • Atiba
  • Pjanic
  • Larin
  • Batshuay

BORUSSİA DORTMUND’UN MUHTEMEL 11’İ 

  • Kobel
  • Meunier
  • Pongracic
  • Akanji
  • Guerreiro
  • Dahoud
  • Bellingham
  • Reu
  • Brandt
  • Malen
  • Haaland

BEŞİKTAŞ'IN 2021-22 SEZONU ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

  • 15 Eylül: Beşiktaş-Dortmund
  • 28 Eylül: Ajax-Beşiktaş
  • 19 Ekim: Beşiktaş-Sporting
  • 3 Kasım: Sporting-Beşiktaş
  • 24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
  • 7 Aralık: Dortmund-Beşiktaş

 

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