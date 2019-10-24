Beşiktaş Braga maçında iki gol var

Temsilcimiz Beşiktaş, sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile karşılaşıyor

24 Ekim 2019, Perşembe 18:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Braga maçında iki gol var

CANLI ANLATIM

GOOOL | Beşiktaş 1-1 Braga

71.dk: Umut Nayir

İLK YARI SONA ERDİ

GOL | Beşiktaş 0-1 Braga

38:dk: Ricardo Horta

19.dk: Sağ kanattan atağa çıkan Güven Yalçın'ı faulle durduran Sequeira maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu.

9.dk: Braga savunmada pas yaparak oyun kurmak istiyor fakat Beşiktaş'ın ön alandaki baskısı karşısında topu ön alana taşımakta zorluk yaşadılar.

1.dk: Maç başladı. Temsilcimiz Beşiktaş'a gönülden başarılar...

İki takımın 11'leri:

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Roco, Vida, Necip, Elneny, Oğuzhan, Ljajic, Caner, Boyd, Güven

Braga: Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno


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