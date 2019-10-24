Beşiktaş Braga maçında iki gol var
Temsilcimiz Beşiktaş, sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile karşılaşıyor
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GOOOL | Beşiktaş 1-1 Braga
71.dk: Umut Nayir
İLK YARI SONA ERDİ
GOL | Beşiktaş 0-1 Braga
38:dk: Ricardo Horta
19.dk: Sağ kanattan atağa çıkan Güven Yalçın'ı faulle durduran Sequeira maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu.
9.dk: Braga savunmada pas yaparak oyun kurmak istiyor fakat Beşiktaş'ın ön alandaki baskısı karşısında topu ön alana taşımakta zorluk yaşadılar.
1.dk: Maç başladı. Temsilcimiz Beşiktaş'a gönülden başarılar...
İki takımın 11'leri:
Beşiktaş: Karius, Rebocho, Roco, Vida, Necip, Elneny, Oğuzhan, Ljajic, Caner, Boyd, Güven
Braga: Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno