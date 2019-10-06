Beşiktaş bu sezon 19. kez sakatlıkla uğraşıyor

Gökhan Gönül'ün yaşadığı bu sakatlık Beşiktaş'ın bu sezonki 19. sakatlığı oldu. 15 ayrı futbolcunun toplamda 19 kez sakatlandığı Beşiktaş'ta en uzun sakatlık yaşayan oyuncular 70 günle Burak Yılmaz, 38'er günle Atiba Hutchinson ve Enzo Roco oldu. En çok maç kaçıranlarsa 5 maçla Burak, 4 maçla Ruiz ve 3'er maçla Atiba-Oğuzhan.