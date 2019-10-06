Beşiktaş bu sezon 19. kez sakatlıkla uğraşıyor

Ligin 7. haftasında sahasında lider Alanyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, Gökhan Gönül şoku yaşıyor. Ligin başından beri sağ bek ve gerektiğinde stoper oynayan 34 yaşındaki oyuncu, kötü giden Beşiktaş'ta iyi sinyalle veren nadir isimlerdendi.
Wolverhampton'a karşı oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sol bacak üst adalesinden sakatlanan Gökhan Gönül'ün maç sonu yapılan tetkiklerinde adalede zorlanma tespit edildi.
İki hafta sahalardan uzak kalacağı söylenen oyuncu, Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Alanyaspor maçı sonrası Milli araya girileceği içinse aradan sonra takıma dönmesi bekleniyor.
Gökhan Gönül'ün yaşadığı bu sakatlık Beşiktaş'ın bu sezonki 19. sakatlığı oldu. 15 ayrı futbolcunun toplamda 19 kez sakatlandığı Beşiktaş'ta en uzun sakatlık yaşayan oyuncular 70 günle Burak Yılmaz, 38'er günle Atiba Hutchinson ve Enzo Roco oldu. En çok maç kaçıranlarsa 5 maçla Burak, 4 maçla Ruiz ve 3'er maçla Atiba-Oğuzhan.
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