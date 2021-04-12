Beşiktaş, Erzurumspor'u 4-2 yenerek puan kaybeden Galatasaray ve Fenerbahçe ile arayı daha da açtı. En yakın rakibi Fenerbahçe'ye 7, Galatasaray'a ise 8 puan fark atan Beşiktaş, birçok alanda ligin en iyisi.