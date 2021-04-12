Beşiktaş, Erzurumspor'u 4-2 yenerek puan kaybeden Galatasaray ve Fenerbahçe ile arayı daha da açtı. En yakın rakibi Fenerbahçe'ye 7, Galatasaray'a ise 8 puan fark atan Beşiktaş, birçok alanda ligin en iyisi.
Futbol Beşiktaş bu sezon en'lerin takımı olarak şampiyonluğa koşuyor
Sporx'teki istatistiklere göre Beşiktaş'ın sahip olduğu en'ler şöyle:
- En çok gol atan
- En çok galibiyet alan
- En az yenilen takım
- En fazla oyuncusu gol atan
- Altı pastan en çok gol atan
- Ceza sahası dışından en çok gol
- Açık oyunda en çok gol atan
- Kontradan en çok gol atan
- Kafayla en çok gol atan
Şampiyonluk anlamında şu anda açık ara favori olan Beşiktaş'ta ayrıca Avrupa liglerinin en çok asist yapan ikinci oyuncusu bulunuyor: Rachid Ghezzal. Ghezzal, Bayern Münihli Müller'in 2 asist ardında, 14 asistle 2. sırada bulunuyor.
Takımın gol yükünü ise 19 Larin ve 16 gollü Aboubakar çekiyor.
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