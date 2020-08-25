Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 25 Ağustos Salı akşamı Yunanistan temsilcisi PAOK'a konuk olacak. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Selanik'te tur arayacak. Toumba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Seyircisiz oynanacak mücadele, Kanal D'den yayınlanacak. İki takım arasındaki maçta İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

Elerse 3. eleme turuna yükselecek

Selanik'te yapılacak karşılaşmada normal sürenin eşitlikle tamamlanması ve eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

Beşiktaş, PAOK'u elerse 3. eleme turuna yükselecek.

Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek.

Beşiktaş, PAOK'a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

Yeni kadrosuyla sahaya çıkacak

Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yenilemeye devam ettiği kadrosuyla sahaya çıkacak.

Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamak için forma bekleyecek.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Fabrice N'Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da oynamaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak.

PAOK maçının 19 kişilik aday kadrosu şu futbolculardan oluştu:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Enzo Roco, Domagoj Vida, Welinton, Ajdin Hasic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Jeremain Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Bernard Mensah, Georges N'Koudou, Fabrice N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Tylor Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın.

AA







