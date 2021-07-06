Futbol Beşiktaş Bursaspor'un genç oyuncusuna teklif yaptı

Beşiktaş Bursaspor'un genç oyuncusuna teklif yaptı

Futbol

Beşiktaş Bursaspor'un genç oyuncusuna teklif yaptı

Beşiktaş, Bursaspor'dan Burak Kapacak için girişimlere başladı. 21 yaşındaki oyuncu için iki kulüp görüşmelere başladı.

06 Temmuz 2021, Salı 14:42 Son Güncelleme:
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NTVSpor'un özel haberine göre, Yeni sezon öncesi takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen siyah beyazlılar, Burak için girişimlere başladı.

21 yaşındaki oyuncunun yeşil-beyazlı kulüp ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş yönetimi öncelikle Bursaspor ile bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Burak Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Bursaspor altyapısında yetişen sol kanat oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 34 maçta 7 gol attı, 7 asist yaptı.


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