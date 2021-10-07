Schalke 04'ten 200 bin Euro karşılığında kiralan 20 yaşındaki Can Bozdoğan'ın bonservisini almaya karar verdi. Yönetim, 1.8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu da kullanmayı planlıyor.

Bozdoğan, 4 mücadelede görev alsa da hem fizik hem de teknik olarak yüksek kapasitede olduğunu kanıtlayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, yönetimi şimdiden harekete geçirdi.

Genç yıldız adayının devre arasına kadar performansını dikkatle takip edecek olan yönetim, teknik ekibin de memnun görüntüsünü sürdürmesi halinde 1.8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanacak.



