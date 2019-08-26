Süper Lig 3. haftasında Beşiktaş Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler internette Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu aratıyor. İşte Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının detayları…

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Ç. Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saat sürdü.

Antrenmana kulüp bulması için izin verilen Ricardo Quaresma, salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ile Göztepe maçında ayak bileğinde hematom oluşan Oğuzhan Özyakup katılmadı. Enzo Roco takımdan ayrı koşu yaptı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada taktik programının yer aldığı çalışmalar ve çift kale maç ile sona erdi

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı 31 Ağustos Cumartesi saat 21.45’te başlayacak. Maç beIN SPORTS’tan canlı olarak yayınlanacak.



