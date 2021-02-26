Süper Lig’in 27’nci haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor’u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyet getiren golleri 22’nci dakikada Larin, 38’inci dakikada Aboubakar ve 39’uncu dakikada Ljajic kaydetti.

13’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan N’Koudou, içeri doğru kat edip iki rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Top, kaleci Cenk’te kaldı.

20’nci dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında Sagal sol kanattan 0’a indi. Bu oyuncunun ortasında penaltı noktasının hemen gerisinde bulunan Rodallega’nın gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

22’nci Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Rosier ortasını yaptı. Denizlispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Larin’in önünde kaldı. Larin’in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

28’inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında N’Koudou ortasını yaptı. Arka direkte oluşan karambolde topa ayak koyan Larin, topu ağlara gönderdi. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrasında Larin’in elle oynadığı gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

38’inci dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan Ljajic’in kullandığı kornerde Cenk Gönen’in yumrukladığı top ceza sahası dışındaki N’Sakala’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta savunmadan seken top Aboubakar’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpasın hemen önünden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.

39’uncu dakikada Beşiktaş 1 gol daha bularak farkı 3’e çıkardı. Larin’in pasıyla sol taraftan savunma arkasına sarkan Aboubakar, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını müsait durumdaki Ljajic’e verdi. Ljajic, topu boş kaleye yolladı: 3-0.

45’inci dakikada sağ kanatta gelişen atakta Bakalorz ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR’dan yapılan uyarı sonrasında ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

45+2’nci dakikada Mesanovic’in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Sagal’ın sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

46’ncı dakikda Ljajic’in pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Atiba, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla şutunu çekti. Top kaleci Cenk’in kucağında kaldı.

64’üncü dakikada Aboubakar ile yaptığı verkaç sonrasında ceza yayı üstünde topla buluşan N’Koudou’nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

80’inci dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Sagal ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu göğsüyle kontrol eden Rodallega’nın dönerek yaptığı vuruşta top auta çıktı.

88’inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier’in yerden çevirdiği top penaltı noktası üzerinde Hasic’in önüne kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Cenk topu kornere çeldi.

89’uncu dakikada Josef’in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, kaleci Cenk’ten sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi, ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor’u 3-0 mağlup etti.

MAÇTAN NOTLAR:

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının on birine göre 3 değişiklik yaptı. Kart cezalısı olduğu için Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Domagoj Vida yeniden on birdeki yerine geçerken, Fabrice N’Sakala ve Rıdvan Yılmaz’ın yokluğunda sol bek olarak görev yapan Dorukhan Toköz yerini N’Sakala’ya bıraktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Rachid Ghezzal’ın yerine ise Georges-Kevin N’Koudou’yu görevlendirdi. Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve tedavisi sona eren Rachid Ghezzal, Denizlispor maçına yedek kulübesinde başladı.

4 futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş’ta karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üç sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, bu akşam sarı kart görmeleri halinde 28. haftada deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev yapamayacak.

Taraftarlardan anlamlı pankart

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın "Savaşımız yeni başlıyor." açıklamasını pankart yaptı. Yalçın’ın 1-1 sona eren Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda geçen "Savaşımız yeni başlıyor." ifadesinin pankart haline getirilip tribünlere konulduğu görüldü.

AA