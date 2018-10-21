MAÇ ÖZETİ

Göztepe 2 - 0 Beşiktaş

89.DK: Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Ricardo Quaresma ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top kaleci Göktuğ Bakırbaş'ın kontrolünde kalıyor.

78.DK: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Gökhan Gönül ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Vagner Love kafa vuruşunu yapıyor ancak bu top kaleci Beto'nun kontrolünde kalıyor.

60.DK: GOL! Göztepe farkı ikiye çıkarıyor. Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonraısnda topun başına geçen Berkan Emir ceza sahası içine ortasını yapıyor. Altıpas içinde bu topa hareketlenen Wallace Reis kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor

51.DK: GOL! Göztepe Jerome'yle öne geçiyor. Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Andre Castro ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen önünde bu topa hareketlenen Cameron Jerome kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor.

İlk yarı sona erdi.

31.DK: Sol kanatta Oğuzhan Özyakup'un kısa pasıyla topla buluşan Tolgay Arslan ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top kalecinin kontrolünde dışarı çıkıyor.

26.DK: Sol kanatta kısa pasla topla buluşan Berkan Emir ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direğe yakın bölgede altıpas içine hareketlenen Halil Akbunar kaf avuruşunu yapıyor ancak bu top kalenin hemen üzerinden dışarı çıkıyor.

20.DK: Beşiktaş Oğuzhan'la penaltıdan yararlanamıyor. Oğuzhan Özyakup sert bir vuruş yapıyor ve kaleci Beto bu köşeyi tahmin ediyor. Kaleci Beto sağ tarafına gelen topu tokatlayarak kornere gönderiyor. Beşiktaş bu penaltıdan yararlanamıyor.

12.DK: Lamine Gassama'nın kısa pasıyla topla buluşan Yasin Öztekin ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye yerden vuruşunu yapıyor. Kaleci Loris Karius yatarak bu topu yerde kontrol ediyor.

4.DK: Oğuzhan Özyakup ceza sahası dışında savunmadan geri dönen topa yumuşak bir vuruş yapıyor. Bu top kaleci Beto'nun kontrolünde kalıyor.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Berkan, Poko, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jerome

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Medel, Caner, Atiba, Tolgay, Lens, Oğuzhan, Babel, Love

49.RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig’de 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 24’ünü Beşiktaş, 8’ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş’ın, Göztepe’ye 79-44 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, İzmir’de 3-1, İstanbul’da da 5-1’lik skorlarla kazandı.

KARTAL SON 21 MAÇTA BİR KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig’de Göztepe ile yaptığı son 21 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

İki ekip arasındaki son 21 maçtan 11’ini kazanan, 9’unda berabere kalan siyah-beyazlılar, bu süre içinde sadece 27 Nisan 2002’deki randevuda yenildi.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İki ekip, yapacakları maçla ligde İzmir’de 25. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş’ın galibiyetlerde 10-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir’de 9 maç da berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 33, Göztepe ise 22 gol attı. Göztepe, İzmir’de 1973-1974 sezonunda 2-0 yendiği rakibiyle daha sonra evinde yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 6’sını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 4’ünde berabere kaldı, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

SON 10 MAÇTA 48 GOL ATILDI

İki takım arasında Süper Lig’de yapılan son 10 maçta fileler toplam 48 kez havalandı. Taraflar arasındaki bu karşılaşmalarda Beşiktaş 34, Göztepe ise 14 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 10 randevuda maç başına gol ortalaması 4,8 olarak gerçekleşti.