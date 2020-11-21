Beşiktaş, derbi öncesi kazandı

Süper Lig´in 9´uncu haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir´i 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 44´üncü dakikada Atiba Hutchinson, 45+1´inci dakikada Larin ve 72´nci dakikada penaltıdan Aboubakar kaydetti. Başakşehir´in mücadeledeki goller 81 ve 90+3´üncü dakikalarda Gulbrandsen´den geldi.

18´inci dakikada Demba Ba´nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Bolingoli, rakibini geçtikten sonra içeri çevirdi. Beşiktaş savunmasında Montero, Demba Ba´dan önce araya girerek topu kornere gönderdi.

43´üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ghezzal´in vuruşunda top az farkla auta gitti.

43´üncü Beşiktaş savunmasının kafayla uzaklaştırmak istediği topla Aboubakar bir anda savunmanın arkasına sarktı. Sol taraftan ceza sahasına giren Aboubakar´ın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Volkan topu kornere tokatladı.

44´üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ taraftan kullanılan kornerde Josef de Souza´nın kafa vuruşunda arka direğe açılan topu Atiba yaptığı dokunuşla ağlara gönderdi: 1-0.

45+1´inci dakikada Beşiktaş farkı 2´ye çıkardı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Mensah´ın pasıyla savunma arkasına sarkan Atiba, topla ceza sahasına kadar girdikten sonra penaltı noktası üstündeki Larin´i gördü. Larin´in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş´ın 2-0´lık üstünlüğüyle sona erdi.

53´üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Deniz Türüç´ün ceza sahasına doğru attığı uzun topu Skrtel içeri çevirdi. Altıpasın hemen önünde topu önünde bulan Demba Ba´nın vuruşunda kaleci Utku gole izin vermedi.

61´inci dakikada sol kanattan çizgiye inen Deniz Türüç´ün ortasında arka direkte İrfan Can kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

65´inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç´ün içeri çevirdiği topta Giuliano´nun vuruşunda top direkten döndü. Dönen topta arka direkte İrfan Can Kahveci´nin bekletmeden yaptığı vuruşta Rıdvan Yılmaz topu çizgiden çıkardı.

70´inci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Hızlı gelişen siyah-beyazlı ekip atağında Ghezzal sol taraftaki N´Koudou´yu gördü. Ceza sahasına giren N´Koudou´nun vuruşunda kaleci Volkan´dan dönen top penaltı noktası üzerindeki Aboubakar´ın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak Mehmet Topal´ın eline çarpınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

72´nci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Aboubakar, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

81´´inci dakikada Medipol Başakşehir farkı 2´ye düşürdü. Atılan uzun topta Necip Uysal´ın uzaklaştırmak istediği top, Gulbrandsen´in önünde kaldı. Gulbrandsen, ceza sahasına girmeden hemen önce sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla, topu ağlara gönderdi: 3-1.

86´ncı dakikada Deniz Türüç´ün sol taraftan yaptığı ortada top arka direkteki Visca´nın önünde kaldı. Visca´nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Utku topu kornere çeldi.

90+3´üncü dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında sağ kanatta topla buluşan Visca, ceza sahası içindeki Guldbrandsen´i gördü Guldbrandsen´in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir´i 3-2 mağlup etti.

DHA