Beşiktaş derken sürpriz! Eski Trabzonsporlu döndü

Caleb Ekuban Konyaspor ile anlaşmaya çok yakın. Trabzonspor'la sorunlu ayrılan ve şehre gelmeyip yönetimi uzun süre uğraştıran Ekuban, Genoa'ya satılmıştı.

İtalya'da da aradığını bulamayan oyuncunun adı son haftalarda Beşiktaş'la anılmıştı.

Ancak Ekuban bir diğer Süper Lig ekibi Konyaspor'a önerildi. Anlaşmaya yakın olan taraflar yakın zamanda kiralık sözleşme imzalayacak.

İlgili Haberler Genoa'ya transfer olan Ekuban İtalyan medyasının hedefinde



