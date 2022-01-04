Futbol Beşiktaş derken sürpriz! Eski Trabzonsporlu döndü

Beşiktaş derken sürpriz! Eski Trabzonsporlu döndü

Futbol

Beşiktaş derken sürpriz! Eski Trabzonsporlu döndü

Trabzonspor'dan sorunlu şekilde ayrılan Caleb Ekuban, Genoa'ya transfer olmuştu. İtalya'da kötü bir yarım sezon geçiren oyuncu aradığını bulamadı. Ekuban Süper Lig'e dönmek üzere.

04 Ocak 2022, Salı 09:41 Son Güncelleme:
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Caleb Ekuban Konyaspor ile anlaşmaya çok yakın. Trabzonspor'la sorunlu ayrılan ve şehre gelmeyip yönetimi uzun süre uğraştıran Ekuban, Genoa'ya satılmıştı.

İtalya'da da aradığını bulamayan oyuncunun adı son haftalarda Beşiktaş'la anılmıştı.

Ancak Ekuban bir diğer Süper Lig ekibi Konyaspor'a önerildi. Anlaşmaya yakın olan taraflar yakın zamanda kiralık sözleşme imzalayacak.

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