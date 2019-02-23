Fikret Orman'ın konuşması esnasında "Ben aday olmasam 10 tane aday çıkacakmış. Hani bu kulüp batmıştı? Bırakıyorum desem kaçtı diyecekler" sözleri sonrası gerginlik yaşandı.

Orman, "Sen mi karar vereceksin benim nasıl konuşacağıma? Sen kimsin! Karşıma ciddi aday çıkartın, ciddi" dedi.

İşte Fikret Orman'ın ses getiren açıklamalarından başlıklar:

"3. şampiyonluğa çok odaklanıp, takımın maliyetini yükselttik. Hata ettik."

"Orman Bakanlığı'ndan izin çıkarsa, Allah izin verirse Ümraniye'ye akademi yapacağız."

"Ben Beşiktaş tarihine malını satan bir başkan olarak geçmek istemiyorum."

"'İki büyük yaratılıyor' diye konuşmalar yapılırken de söylemiştim. 'Türkiye'nin en büyük camiası Beşiktaş'tır' diye."

"Bugüne kadar Beşiktaş olarak kimsenin kapısına gitmedik, bir kişiden para dilenmedik. Bir kez bile olsa kampanya yapmadık, bir kez bile malımızı satmaya yeltenmedik."

"Allah, Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden razı olsun amatör branş zararlarını artık yapmıyoruz. Kapatacağım dediğim zaman niyetim bu kanunun çıkmasıydı."

"Beşiktaş'ta seçim var. Başkanı aşağıya çekmekle seçim yapılamaz. Basını yönlendirme yapmadım. Sosyal medyada hesaplar yapmadım."