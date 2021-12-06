Futbol Beşiktaş, Dortmund maçı için Almanya’da

Beşiktaş, Dortmund maçı için Almanya’da

Futbol

Beşiktaş, Dortmund maçı için Almanya’da

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçını BVB Dortmund takımı ile deplasmanda oynamak üzere Almanya’ya geldi.

06 Aralık 2021, Pazartesi 20:23 Son Güncelleme:
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Özel bir uçakla Düsseldorf Havaalanı'na gelen Beşiktaş kafilesi, buradan konaklayacağı otele geçti. Siyah-beyazlılar, son antrenmanını akşam saatlerinde maçın oynanacağı Signal Iduna Park Stadında yapacak. Antrenman öncesi düzenlenecek basın toplantısına katılacak olan Teknik Direktör Sergen Yalçın yerel saat ile 17.30’da Dortmund maçı hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Karşılaşma, yarın akşam TSİ 19.00’da başlayacak.

DORTMUND (İHA)


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