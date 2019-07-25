Beşiktaş Eibar hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi, kanalda? Beşiktaş Eibar maçı ne zaman? Beşiktaşlı taraftarlar bu soruya cevap arıyor. Yeni sezon performansı merak edilen Beşiktaş'ın hazırlık maçları taraftarlar tarafından kaçırılmak istenmiyor. Eibar maçının zamanı da bu nedenle merak ediliyor.