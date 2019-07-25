Beşiktaş Eibar hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi, kanalda?
Beşiktaş Eibar maçı ne zaman? Beşiktaşlı taraftarlar bu soruya cevap arıyor. Yeni sezon performansı merak edilen Beşiktaş'ın hazırlık maçları taraftarlar tarafından kaçırılmak istenmiyor. Eibar maçının zamanı da bu nedenle merak ediliyor.
Hoca değişikliğine giden Beşiktaş'ın Süper Lig'e nasıl başlayacağı herkes tarafından merak eidliyor. Hazırlık maçları da önemli bir gösterge... Kara Kartal'a gönül vermiş taraftarlar mücadeleleri kaçırmak istemiyor. Bu nedenle "Beşiktaş Eibar hazırlık maçı ne zaman?" sorusu taraftarlar tarafından sıkça yöneltiliyor.
BEŞİKTAŞ EIBAR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Eibar maçı 27 Temmuz Cumartesi akşamı saat 19.00'da Kaiserwinkl Arena'da oynanacak. Mücadelenin kanalı henüz belli değil.
Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:
27 Temmuz Cumartesi
18:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi
19:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma
19:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
4 Ağustos Pazar
18:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
Teknik Direktör Abdullah Avcı, Avusturya kampı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:
Loris Karius
Utku Yuvakuran
Doğukan Özkan
Gökhan Gönül
Kerem Kalafat
Domagoj Vida
Alpay Çelebi
Enzo Roco
Nicolas Mirin
Gary Medel
Caner Erkin
Rıdvan Yılmaz
Oğuzhan Özyakup
Atiba Hutchinson
Necip Uysal
Kartal Kayra Yılmaz
Dorukhan Toköz
Erdem Seçgin
Adem Ljajic
Muhayer Oktay
Ricardo Quaresma
Tyler Boyd
Jeremain Lens
Orkan Çınar
Oğuzhan Akgün
Burak Yılmaz
Güven Yalçın
Umut Nayir