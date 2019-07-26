Beşiktaş Eibar hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Avusturya'da hazırlık kampı yapan Kara Kartal, hazırlık maçında ise Eibar ile oynayacak. Peki, Beşiktaş Eibar hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş bir sonraki hazırlık maçını İspanyol ekibi Eibar ile oynayacak. Abdıllah Avcı'nın öğrencileri bu ciddi maçta elinden geleni sahaya yansıtacak. Avcı'nın oyun sistemini ve futbolcuların performansını merak eden taraftar ise "Beşiktaş Eibar hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.
BEŞİKTAŞ EIBAR MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Eibar maçı 27 Temmuz Cumartesi akşamı saat 19.00'da Kaiserwinkl Arena'da oynanacak. Mücadelenin kanalı henüz belli değil.
Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:
27 Temmuz Cumartesi
18:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi
19:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma
19:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
4 Ağustos Pazar
18:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
Teknik Direktör Abdullah Avcı, Avusturya kampı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:
Loris Karius
Utku Yuvakuran
Doğukan Özkan
Gökhan Gönül
Kerem Kalafat
Domagoj Vida
Alpay Çelebi
Enzo Roco
Nicolas Mirin
Gary Medel
Caner Erkin
Rıdvan Yılmaz
Oğuzhan Özyakup
Atiba Hutchinson
Necip Uysal
Kartal Kayra Yılmaz
Dorukhan Toköz
Erdem Seçgin
Adem Ljajic
Muhayer Oktay
Ricardo Quaresma
Tyler Boyd
Jeremain Lens
Orkan Çınar
Oğuzhan Akgün
Burak Yılmaz
Güven Yalçın
Umut Nayir