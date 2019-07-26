Beşiktaş bir sonraki hazırlık maçını İspanyol ekibi Eibar ile oynayacak. Abdıllah Avcı'nın öğrencileri bu ciddi maçta elinden geleni sahaya yansıtacak. Avcı'nın oyun sistemini ve futbolcuların performansını merak eden taraftar ise "Beşiktaş Eibar hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.

BEŞİKTAŞ EIBAR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Eibar maçı 27 Temmuz Cumartesi akşamı saat 19.00'da Kaiserwinkl Arena'da oynanacak. Mücadelenin kanalı henüz belli değil.

Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:

27 Temmuz Cumartesi

18:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

19:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

19:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

18:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Avusturya kampı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:

Loris Karius

Utku Yuvakuran

Doğukan Özkan

Gökhan Gönül

Kerem Kalafat

Domagoj Vida

Alpay Çelebi

Enzo Roco

Nicolas Mirin

Gary Medel

Caner Erkin

Rıdvan Yılmaz

Oğuzhan Özyakup

Atiba Hutchinson

Necip Uysal

Kartal Kayra Yılmaz

Dorukhan Toköz

Erdem Seçgin

Adem Ljajic

Muhayer Oktay

Ricardo Quaresma

Tyler Boyd

Jeremain Lens

Orkan Çınar

Oğuzhan Akgün

Burak Yılmaz

Güven Yalçın

Umut Nayir