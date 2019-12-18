Beşiktaş, Erzincaspor'a mağlup olmasına rağmen tur atladı Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Beşiktaş, 24 Erzincanspor'a 2-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-0 kazandığı için tur atlayan taraf olan Beşiktaş, son 16 takım arasına kaldı.