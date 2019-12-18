Beşiktaş, Erzincaspor'a mağlup olmasına rağmen tur atladı
Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Beşiktaş, 24 Erzincanspor'a 2-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-0 kazandığı için tur atlayan taraf olan Beşiktaş, son 16 takım arasına kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçında Beşiktaş, 24 Erzincanspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi.
İstanbul'da oynanan 3-0'lık ilk maç sonrasında Mustakil Atletizm Pisti Sahası'nda oynanan mücadelenin ilk golü 45+1'de Yunus Emre'nin ayağından Erzincanspor adına geldi. Beşiktaş'ın 2 şutu direkten dönse de golü bulamadı.
Erzincanspor, 89. dakikada Osman Şahin'le skoru 2-0'a getirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca turu atlayan taraf ilk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş oldu.
Beşiktaş'ta kadro rotasyonu
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erzincan ekibine ilk kez konuk oldukları maçta kadroda rotasyona gitti.
As oyuncuların çoğunu kupa kadrosuna almayan Avcı, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile ligde oynanan karşılaşmadaki ilk 11'i değiştirdi ve gençler ile az süre alan futbolcuların bulunduğu takımı sahaya sürdü.
Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de forma giyen Rebocho, Vida ve Diaby'yi deplasmanda yedekte bekleten Avcı; Anagold 24Erzincanspor 11'ini Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Orkan Çınar, Oğuzhan Özyakup, Boyd ve Umut Nayir'den oluşturdu.
Anagold 24Erzincansporlu oyuncular "Kültürlerin buluşma noktası Türkiye" pankartı ile sahaya çıktı.
Öte yandan, 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü dolayısıyla iki takım futbolcuları maç öncesi göçmen çocuklarla sahaya geldi.
Milliyet