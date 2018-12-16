Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk ediyor
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ve Trabzonspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor
BEŞİKTAŞ: 1 TRABZONSPOR: 2
57.DK: GOL! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası Caner'in yeniden içeri doldurduğu topa ön direkte Dorukhan hamle yaptı. İlk pozisyonda topu çizgiden çıkaran Onazi'ye çarpan top bu kez ağlara gitti: 1-2
47.DK: GOL! Trabzon golle başladı. Nwakaeme Beşiktaş filelerini havalandırdı
46:DK: Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği Necip Uysal yerini Gökhan Gönül'e bıraktı. Ricardo Quaresma yerini Caner Erkin'e bıraktı.
46.DK: İkinci yarı başladı.
İlk yarı 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğü ile sona erdi.
46 + 1 GOL! Trabzonspor Rodellega ile öne geçti.
37.DK: Yoğun baskı sonrası Beşiktaş taraftarı da takımlarına olan desteklerini artırdı
30.DK: Adriano'nun yayın gerisinden nefis şutunda Uğurcan'ın güçlükle çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
18.DK: Faul düdüklerinin sayısı artmaya başladı. Oyun çok sık duraklayınca tempo da düşmeye başladı.
9.DK: Trabzonspor ön alanda ciddi bir pres uyguluyor. Beşiktaş kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor.
2.DK: Maçın başında iki takım da duran toplarla etkili olmaya çalışıyor. Bu kez Trabzonspor sağ kanattan köşe vuruşu kazandı ancak onlar da bu vuruşta etkili bir pozisyon üretemedi.
1.DK: Maç başladı
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Pereira, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Anthony, Abdülkadir Ömür, Hugo Rodallega
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Ljajic, Lens, Quaresma, Güven
Beşiktaş ve Trabzonspor'un ligde 25'er puanı bulunuyor.
Bu haberi de okudularTrabzonsporlu taraftarlar, Vodafone Park'a geldi