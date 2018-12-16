Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ve Trabzonspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor

BEŞİKTAŞ: 1 TRABZONSPOR: 2

57.DK: GOL! Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası Caner'in yeniden içeri doldurduğu topa ön direkte Dorukhan hamle yaptı. İlk pozisyonda topu çizgiden çıkaran Onazi'ye çarpan top bu kez ağlara gitti: 1-2

47.DK: GOL! Trabzon golle başladı. Nwakaeme Beşiktaş filelerini havalandırdı

46:DK: Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği Necip Uysal yerini Gökhan Gönül'e bıraktı. Ricardo Quaresma yerini Caner Erkin'e bıraktı.

46.DK: İkinci yarı başladı.

İlk yarı 1-0'lık Trabzonspor üstünlüğü ile sona er﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿di.

46 + 1 GOL! Trabzonspor Rodellega ile öne geçti.

37.DK: Yoğun baskı sonrası Beşiktaş taraftarı da takımlarına olan desteklerini artırdı

30.DK: Adriano'nun yayın gerisinden nefis şutunda Uğurcan'ın güçlükle çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.

18.DK: Faul düdüklerinin sayısı artmaya başladı. Oyun çok sık duraklayınca tempo da düşmeye başladı.

9.DK: Trabzonspor ön alanda ciddi bir pres uyguluyor. Beşiktaş kendi yarı alanından çıkmakta zorlanıyor.

2.DK: Maçın başında iki takım da duran toplarla etkili olmaya çalışıyor. Bu kez Trabzonspor sağ kanattan köşe vuruşu kazandı ancak onlar da bu vuruşta etkili bir pozisyon üretemedi.

1.DK: Maç başladı

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Pereira, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Anthony, Abdülkadir Ömür, Hugo Rodallega

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Ljajic, Lens, Quaresma, Güven

Beşiktaş ve Trabzonspor'un ligde 25'er puanı bulunuyor.





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