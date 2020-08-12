Futbol Beşiktaş, Fabrice N'Sakala transferini duyurdu

Beşiktaş, Fabrice N'Sakala transferini duyurdu

Futbol

Beşiktaş, Fabrice N'Sakala transferini duyurdu

Beşiktaş, Alanyaspor'dan ayrılan Fabrice N'Sakala’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 19:13 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü, son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı video ile N'Sakala transferini duyurdu. N'Sakala'nın gitar çaldığı videoda, 30 yaşındaki oyuncunun, "Merhaba Beşiktaş, ben Fabrice N'Sakala" sözleri de yer aldı. 

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinden de transferle ilgili olarak, "Kulübümüz, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N'Sakala'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA


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