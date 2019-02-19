Beşiktaş-Fenerbahçe bilet fiyatları

Süper Lig’in 23. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu.

19 Şubat 2019, Salı 11:07
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Beşiktaş-Fenerbahçe bilet fiyatları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00’da Vodafone Park’ta Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın biletleri, yarın (20 Şubat) saat 11.00'de satışa sunulacak.

Bilet Fiyatları:

1. Kategori 450TL

2. Kategori 425TL

3. Kategori 385TL

4. Kategori 350TL

5. Kategori 330TL

6. Kategori 295TL

7. Kategori 175TL

8. Kategori 165TL

VIP: 900TL

1903 A-E: 900TL

1903 B-D: 1000TL

1903 C: 1100TL

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