Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde gol yağmuru
Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk etti. Gol yağmuruna sahne olan derbi 3-3 berabere sona erdi
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi, 3-3 berabere tamamlandı.
MAÇ 3-0'DAN 3-3 OLDU!
Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe
GOL! 67.DK: Hasan Ali Kaldırım'ın attığı golle maç 3-3 oldu.
Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe
GOL! 62.DK: Sadık Çiftpınar maçta durumu 3-2'ye getiren golü atıyor.
Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe
55.DK: GOL! Fenerbahçe, Miha Zajc ile maçta durumu 3-1 yaptı.
İLK YARI SONA ERDİ
45+2 DK: GOL! Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın attığı golle Fenerbahçe karşısında skoru 3-0'a getirdi.
18.DK: GOL! Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe
Burak Yılmaz'ın attığı penaltı golüyle Fenerbahçe karşısında skoru 2-0'a getirdi.
Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe
GOL! 10.DK: Gökhan Gönül ile Beşiktaş maçta 1-0 öne geçiyor.
1.DK: Maç başladı. İki takıma da başarılar.
Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Kagawa, Güven, Burak Yılmaz
Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay, Zajc, Moses, Soldado