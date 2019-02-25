Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde gol yağmuru

Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk etti. Gol yağmuruna sahne olan derbi 3-3 berabere sona erdi

25 Şubat 2019, Pazartesi 19:32 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde gol yağmuru

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi, 3-3 berabere tamamlandı.

MAÇ 3-0'DAN 3-3 OLDU!

Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe 

GOL! 67.DK: Hasan Ali Kaldırım'ın attığı golle maç 3-3 oldu.

Beşiktaş 3-2 Fenerbahçe 

GOL! 62.DK: Sadık Çiftpınar maçta durumu 3-2'ye getiren golü atıyor.

Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe

55.DK: GOL! Fenerbahçe, Miha Zajc ile maçta durumu 3-1 yaptı.

İLK YARI SONA ERDİ

45+2 DK: GOL! Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın attığı golle Fenerbahçe karşısında skoru 3-0'a getirdi. 

18.DK: GOL! Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe

Burak Yılmaz'ın attığı penaltı golüyle Fenerbahçe karşısında skoru 2-0'a getirdi. 

Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe

GOL! 10.DK: Gökhan Gönül ile Beşiktaş maçta 1-0 öne geçiyor.

1.DK: Maç başladı. İki takıma da başarılar.

Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Kagawa, Güven, Burak Yılmaz

Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay, Zajc, Moses, Soldado

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