Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı

Süper Lig 'de 30, 31, 32, 33 ve 34. hafta programları açıklandı. Süper Lig'in 31. haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 21 Mart Pazar günü 19.00'da oynanacak.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yarı final maçlarının programı da belli oldu. Beşiktaş-Başakşehir maçı 16 Mart'ta saat 20:45'te oynanacak. Antalyaspor-Alanyaspor maçının ise 17 Mart'ta 20:45'te oynanacağı açıklandı.











