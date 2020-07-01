Futbol Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Futbol

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32 ve 33. hafta programları açıklandı. Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz Pazar günü oynanacak.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 21:26 Son Güncelleme:
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