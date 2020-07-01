Haberler Futbol Haberleri Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu Futbol Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32 ve 33. hafta programları açıklandı. Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz Pazar günü oynanacak. 01 Temmuz 2020, Çarşamba 21:26 Son Güncelleme: 01.07.2020 21:26 YAZI BOYUTU Abone Ol Bu VideoİlginiÇekebilir PAYLAŞ Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi POSTA’YI TAKİPTE KAL Yazarlarımızdan Ronaldo ada satın aldı mı, Messi uzaylı mı? Janet Huvaj BUNLARI DA OKUYUN 1 Mehmet Öz, corona virüs ilacı müjdesini verdi 2 Kayıp İkranur Tirsi'den kahreden haber geldi 3 1 milyon işyeri için yeni dönem! Berbere, terziye doktor şartı 4 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle oturdu 5 Kanal İstanbul projesinde yeni gelişme