Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray transfer haberleri...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüryor. Burada hazırlık karşılaşmalarına çıkan üç büyüklerin maçları ilgiyle izlenirken taraftar da yeni transfer haberlerine büyük bir ilgi duyuyor. işte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer çalışmasındaki son durumu...

BEŞİKTAŞ

Adriano'nun takımdan ayrılmasının ardından sol bek arayışlarına geçen Beşiktaş'ın transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Transfermarkt adlı internet sitesinin Almanca edisyonu, Siyah Beyazlılar'ın Bundesliga ekiplerinden Paderborn'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Jamilu Collins ile ilgilendiğini yazdı.

Haberde teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmeyi çok istediği 24 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş yönetiminin çok kısa bir süre içerisinde teklifte bulunacağı ifade edildi. Güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösterilen savunmacı, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de boy gösteren takımıyla 38 maçta forma giymişti.





Beşiktaş, Sivasspor’un geçen sezon Barcelona’dan kiraladığı Brezilyalı sağ bek Douglas’ı kadrosuna kattı. Barcelona ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek.

Yarın İstanbul'a gelecek olan Douglas, sağlık kontrollerinin ardından Avusturya kampına katılacak. Douglas, Beşiktaş'tan yıllık 800 bin euro kazanacak.

Geçen sezon Sivasspor formasını 32 maçta terleten Brezilyalı sağ bek, 3 gol atarken 7 de asist yaptı.

Paris Saint Germain'in geçtiğimiz yaz Stoke City'den kadrosuna kattığı Kamerunlu santrfor Eric Maxim Choupo-Moting'in adı, uzun bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Fransız basınından gelen son haberler, golcü oyuncunun Siyah Beyazlılar'a geleceğine yönelik iddiaları bir kez daha alevlendirdi.

Ülkede yayım yapan Paris United adlı internet sitesi, Choupo-Moting'in bağlı bulunduğu menajerlik ajansı Rogon'un 30 yaşındaki futbolcuyu Türkiye, Çin ve Körfez ülkelerinden bazı kulüplere önerdiğini yazdı. Sözleşmesi bir yıl sonra bitecek olan Kamerunlu, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu 31 maçta yalnızca 3 kez fileleri sarsabilmişti.

FENERBAHÇE

Sarı-Lacivertli takım Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi Mert Çetin'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sportif direktör Damien Comolli başkent ekibi ile 1.90 boyundaki savunmacı için görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Mert Çetin transferini noktalaması bekleniyor.

Mehmet Topal'ın ayrılmasının ardından ön liberoya takviye yapmak isteyen ve o bölgede şimdilik Tolga Ciğerci'yi kullanan F.Bahçe, Sevilla forması giyen İbrahim Amadou'yu kiralık olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Real Madrid'den kiraladığı sol bek Sergio Reguilon'a, Amadou'nun 5 numaralı formasını veren Sevilla, Fransız ön liberoyu satmak istiyor. Fenerbahçe'nin hedefi ise Amadou'yu kiralamak. Bu transferde son sözü söyleyecek isim ise Sevilla'nın sportif direktörü Monchi olarak gösteriliyor.

M'VİLA DA GÜNDEMDE

Fransız basını ise Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin St. Etienne'in ön liberosu Yann M'Vila ile ilgilendiğini iddia etti. 29 yaşındaki Fransız futbolcu kariyerinde İnter ve Sunderland gibi takımların formasını da giydi.

Fransız futbolcu geçen sezon 32 maçta Sevilla formasını giyerken 1 asist yaptı, hiç gol atamadı.

ALTERNATİF MAHMUT

Fenerbahçe '6 numara' için Türkiye'den de alternatif belirledi. Bu isim ise Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mahmut Tekdemir. Emre Belözoğlu'nun da eski takım arkadaşının alınmasını istediği ve "Üç yıl orta sahada sorun yaşamayız" dediği belirtildi. Sarı-lacivertli takımın, oyuncu ile anlaştığı Başakşehir ile de görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Fenerbahçe, Eljif Elmas’ın Napoli’ye satılması sonrası transfer için aradığı kaynağı bulunca yeniden düğmeye bastı. Sarı-Lacivertliler’in savunmaya iyice sağlama almak istediği ve bu nedenle Roma’nın stoperi Juan Jesus’u kadrosuna katmak için girişimlere başladığı belirtildi. Kanarya öncelikle İtalyan kulübü ile görüşerek transferde uygun şartları sağlamaya çalışacak.

KİRALAMA İHTİMALİ DE VAR

Brezilyalı savunma oyuncusu için Fener’in Roma Kulübü’ne 8 milyon euroluk bir teklif sunduğu öğrenildi. Bu rakamın yetersiz bulunması durumunda ise Kanarya bu kez kiralama şartlarını sorarak, transferi bu yönü ile bitirmeye çalışacak. Başkan Ali Koç ve ekibi Roma ile anlaşma sağlarsa, oyuncu ile görüşmeler başlayacak. Jesus bir süre önce kendisine talip olan Beşiktaş’a ret cevabı vermiş ve “Roma’da kalacağım” açıklamasını yapmıştı.

GALATASARAY

Galatasaray'da Fernando Reges'in Sevilla'ya satılmasının ardından bu bölgeye transfer için çalışmalar sürüyor. Sarı-Kırmızılı takımın gündemine gelen Flamengo'lu Gustavo Cuellar'ın maliyeti ortaya çıktı.

Flamengo 6.5 milyon Euro istiyor

Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan Kolombiyalı önlibero için kulübü Flamengo 6.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Ayrıca Cuellar ise yıllık 2.5 milyon Euro maaş istiyor.

Tam bir istikrar abidesi

4 sezondur Flamengo forması giyen Gustavo Cuellar Brezilya ekibiyle 163 maça çıktı ve 3 gol atma başarısı gösterdi. Cuellar ayrıca Kolombiya Milli Takım forması da giyiyor. Kolombiya'nın COPA Amerika kadrosunda yer alan 26 yaşındaki futbolcu Paraguay maçında 90 dakika forma giymiş ve takımının tek golünü atmıştı.

İngiliz ekibi uygun bir teklif alamaması halinde Onyekuru'yu sarı kırmızılılara yeniden kiralamaya sıcak bakıyor. Deneyimli teknik direktör Fatih Terim ise bu olasılık doğrultusunda planını hazırladı. Terim sol kanatta Onyekuru, forvette ise Ryan Babel'i görevlendirmeyi tasarlıyor.

Seri transferiyle Galatasaray'daki yabancı sayısı 14'e çıktı. Avusturya kampı sonrasında 2000 doğumlu Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor kiralık gönderilecek ve kontenjan açılacak.

Yabancı forvet ve 6 numara transferleri, satılması gündemde olan Diagne'nin durumuna bağlı. Fatih Terim geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Onyekuru'dan da vazgeçmiş değil.

Everton, Onyekuru'yu satamazsa Galatasaray'a tekrar kiralık gönderebilir. Nijeryalı yıldız dönerse Terim'in planı hazır.

Kampta sol açıkta görev yapan Babel'i forvet kullanacak Terim, Onyekuru'yu yine sol önde oyna tacak. Babel daha önce forma giydiği takımlarda forvette de görev yapmıştı.