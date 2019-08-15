Süper Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu yarın başlıyor. Üç büyükler hazırlıklarını tamamladı artık lig maçlarında performanslarını sergileyecekler. Transfer sezonunun devam etmesi nedeniyle taraftarlar hangi futbolcularla temas halinde olunduğunu araştırıyor. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray transfer haberleri...

BEŞİKTAŞ

ESPN’nin Brezilyalı gazetecisi ve transfer piyasası uzmanı Jorge Nicola, Siyah-Beyazlı ekibin Chelsea’den Lucas Piazon’u transfer etmek için ciddi bir aşama kaydettiğini öne sürdü.

Sol kanatta görev yapan 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için Chelsea’ye 5 milyon euro teklif yapıldığı da belirtildi.

Beşiktaş'ta öncelik Elyounoussi!

Santrfor oynama özelliğine de sahip bir kanat oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmek için uzun süredir arayışta olan Beşiktaş Yönetimi; Mohamed Elyounoussi, Yevhen Konoplyanka ve Yannick Bolasie üçlüsünden birini getirmek için görüşmelerine hız verdi.

Beşiktaş'ın forvet transferindeki ilk hedefi: Jonathan Kodjia

Beşiktaş forvet arayışlarında Aston Villa’da oynayan Jonathan Kodjia’yı listenin en başına aldı. Yönetim Fildişili futbolcu için İngiliz kulübü ile görüşme yapacak. 29 yaşındaki oyuncunun bonservisiyle alınması planlanıyor.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Orel Mangala'ya iki katı teklif!

VfB Stuttgart’tan yıllık 800 bin euro kazanan ön libero Orel Mangala’ya, 1 milyon 600 bin önerildi. Alman ekibine de 1 yıllık kiralama ve sezon sonu 7 milyon euroluk zorunlu satın alma teklifi yapıldı.

Fenerbahçe Manchester United'ın yıldızı Rojo'nun peşinde!

Fenerbahçe, Manchester United’da şans bulamayan 29 yaşındaki Arjantinli yıldız Marcus Rojo'yu bir yıllığına kiralamaya çalışıyor.

Roma'nın Kolarov inadı!

Sarı-Lacivertliler, Sırp yıldızla her konuda anlaştı. Ancak İtalyanlar onun Fenerbahçe’ye gitmesine bir türlü izin vermiyor.

GALATASARAY

Ahmet Bulut'tan son dakika Radamel Falcao açıklaması!

Ahmet Bulut, açıklamasında "Falcao'nun hafta sonu maçı var. Ona çıkması gerek. Haftaya yüzde 100 netleşir. Olumsuz bir durum şu an yok. Falcao'nun niyeti burada top oynamak. Monaco bir tane daha golcü alacak. Hafta başında imzalarlar diye düşünüyorum. Her şey olduğu sürece, Galatasaray kendi açıklamasını yapar, benim bir şey söylemem doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

Xherdan Shaqiri'den Galatasaray açıklaması! Teklif aldı mı?

Liverpool’un İsviçreli yıldızı Xherdan Shaqiri, Chelsea maçının ardından İHA’ya konuştu. Bugüne kadar başta Galatasaray olmak üzere birçok takımla adı geçen yıldız oyuncu, “Galatasaray’dan hiçbir zaman teklif almadım” dedi.