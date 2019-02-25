Beşiktaş Fenerbahçe'yi derbisi başladı
Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk ediyor...
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18.DK: GOL! Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe
Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe
GOL! 10.DK: Gökhan Gönül ile Beşiktaş maçta 1-0 öne geçiyor.
1.DK: Maç başladı. İki takıma da başarılar.
Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Kagawa, Güven, Burak Yılmaz
Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay, Zajc, Moses, Soldado