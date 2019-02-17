Beşiktaş Fenerbahçe maçı (derbsisi) ne zaman oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Toto Süper Lig'in 23. haftasında Türk Futbolseveleri muhteşem bir derbi bekliyor. Beşiktaş kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakayı iple çeken her iki takım taraftarı da "Beşiktaş Fenerbahçe maçı (derbsisi) ne zaman oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu soruyor.
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin tarihi ve başlama saati belli oldu. Ligin 23. haftasında Kara Kartal, Sarı Kanarya'yı ağırlayacak. Bugün belli olan derbi mücadelesinin ayrıntıları sonrası milyonlarca taraftar "Beşiktaş Fenerbahçe maçı (derbsisi) ne zaman oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde soru yöneltiyor.
BEŞİKTAŞ FENERBHAÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'deki 126. karşılaşmalarına çıkacak. Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı 125 maçta 39 galibiyet alırken; Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 46 kez mağlup etti. Taraflar 40 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.