Beşiktaş Fenerbahçe maçı (derbsisi) ne zaman oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda? Süper Toto Süper Lig'in 23. haftasında Türk Futbolseveleri muhteşem bir derbi bekliyor. Beşiktaş kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakayı iple çeken her iki takım taraftarı da "Beşiktaş Fenerbahçe maçı (derbsisi) ne zaman oynanacak? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu soruyor.