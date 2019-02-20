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Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti

20 Şubat 2019, Çarşamba 19:49
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Antrenman, yarı sahada oynanan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

AA


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