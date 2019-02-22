Süper Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi için şimdiden nefesler tutulmuş durumda... Kara Kartal liderle olan 9 puanlık farkı kapatmak için ter dökecek. Herhangi bir puan kaybı Siyah-Beyazlı ekibe şampiyonluk yolunda ağır bir darbe indirecek. Öte yandan Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nden elenerek büyük bir moral bozukluğu yaşıyor. Sarı-Lacivertliler deplasmanda Beşiktaş'ı yenerek hem moral kazanmak hem de ligin alt sıralarından uzaklaşma niyetinde...

Özellikle iki takım taraftarı "Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorularını yöneltiyor.

BEŞİKTAŞ FENERBHAÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Bülent Yıldırım... Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'deki 126. karşılaşmalarına çıkacak. Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı 125 maçta 39 galibiyet alırken; Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 46 kez mağlup etti. Taraflar 40 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN TAKTİĞİ!

Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek zirve yarışında tekrar umutlanan Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürüyor. Karşılaşmaya sayılı günler kalırken, teknik heyet rakip analizini büyük ölçüde tamamladı.

Şenol Güneş ve yardımcıları Fenerbahçe'nin yediği gollerin ağırlıklı olarak kanat akınlarından geldiğini belirledi ve planlarını buna göre yaptı. Sarı-lacivertli iki kanat beki Isla ve Hasan Ali'nin savunmada aksaması ve orta sahadaki kanat oyuncularının da savunmaya yardım etmemesi siyah-beyazlıların bu bölgeye dikkat çekmesine neden oldu.

Etkili kanat oyuncularına sahip olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş, derbiye Quaresma ve Jeremain Lens ile başlamayı ve hızlı hücumda istediğini alamadığı Güven Yalçın'ı yedek soyundurmayı düşünüyor.

FENERBAHÇE GÖZÜNÜ BEŞİKTAŞ'A ÇEVİRDİ

Fenerbahçe artık gözünü Beşiktaş’a çevirdi. Pazartesi günü Vodafone Park’ta ezeli rakibi ile kozlarını paylaşacak olan kanarya, Siyah-Beyazlılar’ı devirerek yeni bir sayfa açmanın hesaplarını yapıyor.

Kritik derbinin hazırlıklarına bugün başlayacak olan Sarı-Lacivertli ekipte, Zenit karşısında forma giyen futbolcuların yenileme idmanı yapması beklenirken, diğer isimlerin ise tempolu çalışmalar yapacağı öğrenildi.

11'de 4 değişiklik

Rus ekibi karşısında forma giyemeyen cezalı Mauricio Isla ve Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Nabil Dirar ile Roberto Soldado ise derbinin hazırlıklarına başladı. Bu 3 ismin de Siyah- Beyazlılar ile oynanacak zorlu maçta ilk 11’de olması bekleniyor. Öte yandan dün akşam ikinci yarının hemen başında Alper Potuk’un yerine oyuna giren Tolgay Arslan’ın da pazartesi günü eski takımına karşı 11’de başlayacağı gelen haberler arasında.