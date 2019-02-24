Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Toto Süper Lig'in 23. haftasının son karşılaşmasında muhteşem bir derbi oynanacak. Beşiktaş kendi evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Her iki takımın da kazanmaktan başka çaresi yok. Bu nedenle heyecan ve mücadele had safhaya çıkacak. Siyah-Beyazlılar şampiyonluk yarışından kopmak istemezken Sarı Kanarya ise ligin alt sıralarından kurtulmak istiyor. Sarı-Laciverliler aynı zamanda bu maçtan galip gelerek Avrupa Ligi'ndeki hüsranı unutturmak peşinde...

BEŞİKTAŞ FENERBHAÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Arena'da oynanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Bülent Yıldırım... Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'deki 126. karşılaşmalarına çıkacak. Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı 125 maçta 39 galibiyet alırken; Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 46 kez mağlup etti. Taraflar 40 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

Ljajic oynamayacak!

Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçında gereksiz yere sarı kart gören Adem Ljajic cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Teknik Direktör Şenol Güneş'in bu maçta Ljajic'in yerine yeni transfer Japon Kagawa'yı 11'de oynatması bekleniyor. Beşiktaş'ta başka eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Valbuena belirsiz!

Fenerbahçe'de Zenit hazırlıkları sırasında sakatlanan Valbuena'nın Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı henüz bilinmiyor. Sarı-Lacivertli takımda ayrıca Mehmet Ekici'nin sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş beş maçtır yenilmiyor

Sezonun ikinci yarısına muhteşem bir başlangıç yapan Beşiktaş çıktığı beş maçın dördünü kazandı birinde ise berabere kaldı. Siyah-Beyazlı takım 39 puanla ikinci Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de işlet kötü gidiyor

Son iki Süper Lig maçında 4 puan kaybeden Fenerbahçe ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Sarı-Lacivertli takım 24 puanla 15. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ilk yarıda Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 berabere bitmişti.