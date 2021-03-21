Beşiktaş Fenerbahçe maçında tepki çeken hakem kararı

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında hakem kararları ve teknik adamların tepkileri dikkat çekti.

SERGEN YALÇIN ÇOK SİNİRLENDİ

Karşılaşmanın 10. dakikasında Serdar Aziz, Aboubakar ile girdiği ikili mücadelenin ardından yer kaldı ve hakem faul çaldı. Beşiktaş Teknik direktörü Sergen Yalçın ise hakem Halil Umut Meler'e uzun süre tepki gösterdi.

Mücadelenin 16. dakikasında ise Larin'in Osayi-Samuel'e yaptığı harekete faul çalınmasıyla birlikte Sergen Yalçın bir hayli sinirlendi. Yedek kulübesinde Yalçın ve yardımcılara, karşılaşmanın 4. hakemine serzenişlerde bulundu.

F.BAHÇE CEPHESİNDEN DE TEPKİ

Maçın 31. dakikasında ise Samatta'nın, Vida ile girdiği hava topu mücadelesinde yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Başta Luiz Gustavo olmak üzere sarı-lacivertli oyuncular, hakeme tepki gösterdi.

HAKEM KARARLARI TARTIŞILDI

Karşılaşmada Halil Umut Meler'in çaldığı ve çalmadığı düdükler, iki takım taraftarları tarafından da çok konuşuldu. Kararlar hakkında sosyal medyada ciddi sayıda paylaşımlar yapıldı.

EROL BULUT'TAN SERT UYARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ise ilk yarıda yakalanan hızlı hücum şansının değerlendirilmemesinin ardından sinirle yedek kulübesinden fırladı ve oyuncuları sert bir şekilde uyardı.



