Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında yapılan 'Çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle PFDK'ya sevk etti. Kurul ayrıca Fenerbahçe'yi 'Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve Galatasaray'ı da 'Saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk etti.