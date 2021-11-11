Futbol Beşiktaş - FK Shkupi maç özeti ve sonucu

Beşiktaş - FK Shkupi maç özeti ve sonucu

Futbol

Beşiktaş - FK Shkupi maç özeti ve sonucu

Beşiktaş, Süper Lig'e verilen milli arada Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

11 Kasım 2021, Perşembe 20:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, milli arada Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi kazanan taraf, 3-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Mehmet Topal, 17. dakikada Alex Teixeira ve 52. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Konuk takım ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Manuel Fernandes neden kadro dışı kaldı? Vukuatlarını Hikmet Karaman açıkladı