Beşiktaş - FK Shkupi maç özeti ve sonucu
Beşiktaş, Süper Lig'e verilen milli arada Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.
11 Kasım 2021, Perşembe 20:56 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, milli arada Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi kazanan taraf, 3-0'lık skorla Beşiktaş oldu.
Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Mehmet Topal, 17. dakikada Alex Teixeira ve 52. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
Konuk takım ise müsabaka boyunca gol sevinci yaşayamadı.
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