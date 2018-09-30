Bursaspor taraftarları bir kişiye saldırdı

Sivasspor deplasmanına giden bir grup Bursaspor taraftarının, üzerinde Beşiktaş forması olan bir taraftara saldırması tepki çekti.

30 Eylül 2018, Pazar 16:53 Son Güncelleme: 30 Eylül 2018, Pazar 17:02
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Süper Lig'in 7. haftasında dün oynanan Sivasspor deplasmanına giden bir grup Bursaspor taraftarı, üzerinde Beşiktaş forması olan bir kişiye saldırdı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, yaklaşık 10 kişi tarafından dövülen kişi, araya giren diğer Bursaspor taraftarları sayesinde kurtuluyor.

Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekerken darp edilen kişinin durumu hakkında bilgi alınamadı.


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