Beşiktaş forvet transferinde Batshuayi ile temasta

Fanatik'te yer alan ve Foot Mercato'ya dayandırılan haberde, Beşiktaş ile Michy Batshuayi'nin görüştüğü yazıldı. Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattıktan sonra vatandaşı Batshuayi'yi göndermeye hazırlanan Chelsea, oyuncu için teklifleri dinliyor.

Direkt oynayabileceği bir yere gitmek isteyen Batshuayi, kiralık gelip parlayan birçok ismin olduğu Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakıyor.

Dünya Kupası'nda Belçika kadrosunda olmak isteyen 27 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın ilk 11 garantisi vermesi nedeniyle Kartal'ı tercih edebilir.

Chelsea ile Batshuayi arasında sözleşme 1 sene sonra sona eriyor.