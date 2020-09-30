Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi istifa etti
Beşiktaş'ta beklenmedik bir istifa yaşandı. Futbol Direktörü Ali Naibi görevinden istifa ettiğini açıkladı.
30 Eylül 2020, Çarşamba 17:01 Son Güncelleme:
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Beşiktaş futbol direktörü Ali Naibi istifa ederek görevinden ayrıldı. Naibi yaptığı açıklamada şunu söyledi:
"Değerli Beşiktaş Camiası, 8 sene boyunca Beşiktaş Jimnastik Kulübü içerisinde farklı görevlerde gurur ve mutlulukla çalıştım.
30 Eylül 2020 tarihi itinaırlya Beşiktaş JK Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmış bulunmaktayım"
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