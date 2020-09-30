Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi istifa etti

Beşiktaş futbol direktörü Ali Naibi istifa ederek görevinden ayrıldı. Naibi yaptığı açıklamada şunu söyledi:

"Değerli Beşiktaş Camiası, 8 sene boyunca Beşiktaş Jimnastik Kulübü içerisinde farklı görevlerde gurur ve mutlulukla çalıştım.

30 Eylül 2020 tarihi itinaırlya Beşiktaş JK Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmış bulunmaktayım"