Futbol Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi istifa etti

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi istifa etti

Futbol

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi istifa etti

Beşiktaş'ta beklenmedik bir istifa yaşandı. Futbol Direktörü Ali Naibi görevinden istifa ettiğini açıkladı.

30 Eylül 2020, Çarşamba 17:01 Son Güncelleme:
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Beşiktaş futbol direktörü Ali Naibi istifa ederek görevinden ayrıldı. Naibi yaptığı açıklamada şunu söyledi:

"Değerli Beşiktaş Camiası, 8 sene boyunca Beşiktaş Jimnastik Kulübü içerisinde farklı görevlerde gurur ve mutlulukla çalıştım.
30 Eylül 2020 tarihi itinaırlya Beşiktaş JK Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmış bulunmaktayım"

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