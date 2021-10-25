Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Galatasaray takımlarının her ikisi de sezona kötü bir başlangıç yaparak, ligde ilk 5 sırada yer alamamıştı. BJK ve GS bu maçtan üç puan alarak sıralamadaki yerini yukarılara çekmek isterken, milyonların gözü de bu heyecanlı müsabakada olacak…

Ev sahibi ekip Beşiktaş bu sezon oynadığı 9 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı ve 17 puanla ligde 6. sırada yer alıyor.

Bu hafta deplasmanda sahaya çıkacak Galatasaray da rakibi Beşiktaş ile aynı maç sayısı ve puana sahip olsa da averaj farkı ile ligde 8. sırada yer alıyor.

Bu haftanın son maçı Beşiktaş Galatasaray derbisi olduğu için diğer tüm takımların 10. maçları tamamlandı, puanlar ve sıralama da bu maçlara göre şekillendi. Hem Galatasaray’ın hem de Beşiktaş’ın bu karşılaşmadan gollü bir galibiyetle ayrılması durumunda ise ilk üçe girme ihtimali bulunuyor…

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbi maçı 25 Ekim Pazartesi (Bugün) saat 20.00’de başlayacak. Fırat Aydınus’un düdük çalacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Mete Kalkavan oldu.

Milyonların izleyeceği dev derbide Aydınus’un yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Aleks Taşçıoğlu üstlenirken, AVAR’da Ceyhun Sesigüzel ve Erkan Özdamar görev yapacak.

BJK GS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MI?

Beşiktaş-Galatasaray derbisi, beIN SPORTS 1 HD ekranından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Batshuayi, Ghezzal, Kenan Karaman, Alex Texeira, Pjanic, Josef, Rıdvan, Wellington, Vida, Rosier,

Galatasaray: Muslera, Mohammed, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Cicaldau, Morutan, Taylan, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Boey,