Futbol Beşiktaş Galatasaray derbisinde tribünde 20 bin taraftar olacak

Beşiktaş Galatasaray derbisinde tribünde 20 bin taraftar olacak

Futbol

Beşiktaş Galatasaray derbisinde tribünde 20 bin taraftar olacak

Beşiktaş ile Galatasaray yarın akşam Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz sezon seyircisiz oynanan maçların ardından bu sene taraftarlar tribündeki yerlerini alıyor. Derbide de tam 20 bin taraftar stadta olacak. Rakip takım taraftarı ise alınmayacak.

24 Ekim 2021, Pazar 10:41 Son Güncelleme:
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2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarlar için öncelikli olarak satışa çıkarılan biletlerin tamamı tüketildi. 175 TL ile bin 600TL arasında satışa sunulan yaklaşık 20 bin bileti satın alan Beşiktaşlı futbolseverler, pandemi sebebiyle genel kontenjanın yarısı kullanıma açık olacak stadyumu dolduracak.

Tek bir boş yerin bile kalmamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Siyah-Beyazlı futbolseverler, desteğe Nevzat Demir Tesisleri’nden başlayacak. Taraftarlar, yarınki karşılaşma öncesinde Ümraniye’ye gidip takımı meşalelerle stada uğurlayacak.

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