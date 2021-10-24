Beşiktaş Galatasaray derbisinde tribünde 20 bin taraftar olacak

2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarlar için öncelikli olarak satışa çıkarılan biletlerin tamamı tüketildi. 175 TL ile bin 600TL arasında satışa sunulan yaklaşık 20 bin bileti satın alan Beşiktaşlı futbolseverler, pandemi sebebiyle genel kontenjanın yarısı kullanıma açık olacak stadyumu dolduracak.

Tek bir boş yerin bile kalmamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Siyah-Beyazlı futbolseverler, desteğe Nevzat Demir Tesisleri’nden başlayacak. Taraftarlar, yarınki karşılaşma öncesinde Ümraniye’ye gidip takımı meşalelerle stada uğurlayacak.