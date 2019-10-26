Beşiktaş – Galatasaray derbisinden ne bekliyoruz?

Yarın akşam (27 Ekim 2019, Pazar) Dolmabahçe’de Beşiktaş – Galatasaray derbisi var.

Biz Beşiktaşlıların içinde bulunduğumuz duruma en uygun sözcük ‘dram’.

Yaşama sevincimiz eksik.

Hatta yok. O derece…

Yeni yönetim kurulu, tam tabiriyle enkaz devraldı:

- Devasa borç.

- Vasat oyuncu kadrosu.

- Siyah-Beyazlı camiayla doku uyuşmazlığı aşikar olan teknik direktör.

- Heyecanını, umudunu yitirmiş taraftar.

Tablo bu…

Diyelim ki Beşiktaş yarın akşam derbiyi kazandı…

Ne olacak?

Her şey bir anda güllük gülistanlık mı olacak?

Namümkün.

Bu sezon, ‘ızdırap’ sezonu Beşiktaş ve bizler için.

Bunu biliyoruz.

Üstelik, mevcut koşullarda Galatasaray galibiyeti -maalesef- sürpriz olur.

Umarım olmaz ama evdeki bir yenilgi, ‘çarşı’yı daha da karıştırır.

Braga maçında görüldü ki, pazar akşamki derbi Beşiktaş değil ama Beşiktaş Teknik Direktörü için de son şans.





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