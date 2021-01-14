Futbol Beşiktaş, Galatasaray derbisine özel formayla çıkacak

Beşiktaş, Galatasaray derbisine özel formayla çıkacak

Futbol

Beşiktaş, Galatasaray derbisine özel formayla çıkacak

Hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş, derbiye özel bir forma ile sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar taraftarların imzalarının yer aldığı özel forma ile mücadele edecek.

14 Ocak 2021, Perşembe 11:35 Son Güncelleme:
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Siyah-beyazlı kulübün yeni sezon formalarını tanıtırken gündeme getirdiğiBeşiktaş aşkına imza at’ projesi sona erdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, futbolcuların maça çıkarken giyeceği formalara imzalarını attılar. Taraftarların yanı sıra teknik direktör Sergen Yalçın ve siyah-beyazlı oyuncuların imzaları da formalara işlendi.

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Siyah-beyazlı taraftarlar, internet üzerinden formalar üzerinde ayrılar yerleri seçtikleri kategoriye göre imzaladı. Taraftarlar formaya attığı bu imza ile hem kulübe katkı sağladı hem de forma satın aldı.


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