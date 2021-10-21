Spor Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Spor

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri yarın satışa sunulacak.

21 Ekim 2021, Perşembe 19:36 Son Güncelleme:
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler, yarın saat 11.00'de 2019-2020 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlar için öncelikli satışa çıkarılacak. Biletlerin genel satışı ise 23 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında tedbirlerin uygulanacağı bilet satışı, "passo.com.tr" ile Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Her taraftar, en fazla 2 bilet satın alabilecek.

AA

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