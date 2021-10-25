Beşiktaş - Galatasaray maç özeti ve sonucu
Süper Lig'in 10’uncu haftasında Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Nefes kesen mücadeleden siyah beyazlılar 2-1 galip ayrılmayı başardı.
25 Ekim 2021, Pazartesi 19:03 Son Güncelleme:
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Maç sonucu: Beşiktaş 2 - Galatasaray 1
88.dk: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal yerini Kenan Karaman'a bıraktı.
80.dk: PENALTI KAÇTI! Mostafa Mohamed penaltıdan kalecinin sağına doğru bir vuruş yaptı, köşeyi doğru tahmin eden Ersin gole izin vermedi.
77.dk: Galatasaray'da Yedlin yerini Ömer Bayram'a bıraktı.
71.dk: Bu arada kafa vuruşu sonrası Muslera'yla bir çarpışma yaşayan Larin sakatlık geçiriyor. Tedavisi saha içinde gerçekleştiriliyor.
70.dk: Beşiktaş, karşılaşmanın son 20 dakikasına 2-1'lik üstünlükle giriyor.
Beşiktaş 2 - Galatasaray 1
GOL! 64' C. Larin
Beşiktaş 2 - Galatasaray 1
GOL! C. Larin
Beşiktaş 0- Galatasaray 1
GOL! 35' A. Cicâldau
21.dk: Galatasaray maçtaki ilk köşe vuruşunu sol kanattan kullanacak.
8.dk: Sağ taç çizgisi önünde topu alan Teixeira iki rakibinin arasından sıyrılmak isterken Nelsson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş, köşe gönderine yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı.
2.dk: Ev sahibi ekip ilk düdükle birlikte oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor.
1.dk: Dev derbi başladı. İki takıma da başarılar...
İLK 11’LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Necip Uysal, Domagoj Vida, Umut Meraş, Josef de Souza, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Cyle Larin, Michy Batshuayi.
Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Marcao Teixeira, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Olimpiu Morutan, Mbaye Diagne.