Futbol Beşiktaş - Galatasaray maç özeti ve sonucu

Beşiktaş - Galatasaray maç özeti ve sonucu

Futbol

Beşiktaş - Galatasaray maç özeti ve sonucu

Süper Lig'in 10’uncu haftasında Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Nefes kesen mücadeleden siyah beyazlılar 2-1 galip ayrılmayı başardı.

25 Ekim 2021, Pazartesi 19:03 Son Güncelleme:
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Maç sonucu: Beşiktaş 2 - Galatasaray 1

88.dk: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal yerini Kenan Karaman'a bıraktı.

80.dk: PENALTI KAÇTI! Mostafa Mohamed penaltıdan kalecinin sağına doğru bir vuruş yaptı, köşeyi doğru tahmin eden Ersin gole izin vermedi.

77.dk: Galatasaray'da Yedlin yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

71.dk: Bu arada kafa vuruşu sonrası Muslera'yla bir çarpışma yaşayan Larin sakatlık geçiriyor. Tedavisi saha içinde gerçekleştiriliyor.

70.dk: Beşiktaş, karşılaşmanın son 20 dakikasına 2-1'lik üstünlükle giriyor.

Beşiktaş 2 - Galatasaray 1

GOL! 64' C. Larin

Beşiktaş 2 - Galatasaray 1

GOL! C. Larin

Beşiktaş 0- Galatasaray 1

GOL! 35' A. Cicâldau

21.dk: Galatasaray maçtaki ilk köşe vuruşunu sol kanattan kullanacak.

8.dk: Sağ taç çizgisi önünde topu alan Teixeira iki rakibinin arasından sıyrılmak isterken Nelsson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş, köşe gönderine yakın bir noktadan serbest vuruş kazandı.

2.dk: Ev sahibi ekip ilk düdükle birlikte oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor. 

1.dk: Dev derbi başladı. İki takıma da başarılar...

İLK 11’LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Necip Uysal, Domagoj Vida, Umut Meraş, Josef de Souza, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Cyle Larin, Michy Batshuayi.

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Marcao Teixeira, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Olimpiu Morutan, Mbaye Diagne.

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