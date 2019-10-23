MHK tarafından bu haftanın hakemleri açıklandı. Haftanın maçı olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Mete Kalkavan oldu.

Kalkavan'ın yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. VAR hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

Mete Kalkavan'ın derbi karnesi

Mete Kalkavan daha önce Beşiktaş işe Galatasaray arasındaki 3 maçı yönetti. Maçların 2'si lig, 1'i ise Süper Kupa finaliydi. Süper Kupa maçını Galatasaray, lig maçlarını ise Beşiktaş kazandı.

Bu maç Mete Kalkavan'ın kariyerindeki 259., Süper Lig'deki ise 151. maç olacak.