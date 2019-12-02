Beşiktaş galibiyet serisini sürdürdü
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasının son maçında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 yendi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırladı. Karşılaşmanın 10. dakikasında ceza sahası içindeki Diaby'nin pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın dönerek şutunda, kaleci Lung topun kaleye girmesine izin vermedi. 12. dakikada Ljajic'in ceza sahasının sol çaprazından sert şutunda Lung topu kurtardı, sonrasında meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi. 15. dakikada rakibinin hatalı pasında topu kapan Burak Yılmaz ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci iki hamlede topu kontrol etti.
15. dakikada Mensah'ın uzaktan şutunda, Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi.
20. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Burak Yılmaz'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hutchinson, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.
41. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi
30. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Caner Erkin soldan çizgiye inerek topu dışarı çevirdi. Gökhan Gönül ceza saha dışından şutunu çekti, savunmaya çarpan top ağlara gitti. Hakem Ümit Öztürk, topun aut çizgisini geçip geçmediğinin VAR'da incelenmesinin ardından golü geçerli saydı: 2-0.
41. dakikada Beşiktaş'ın 3. golü geldi. Ceza sahası dışında Elneny ile duvar pası yapan Burak Yılmaz ceza sahası dışının sol çaprazından sert bir şutla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 3-0.
43. dakikada ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Elneny'nin şutunda, kaleci topu kornere çeldi.
44. dakikada Burak Yılmaz'la ceza sahasında paslaşarak çizgiye inen Diaby'nin içeri çevirdiği topa arka direkte N'Koudou müdahale etti, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
İlk yarı Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarı
Mücadelenin 86. dakikasında konuk ekipten Adebayor attığı golle farkı 2'ye indirdi.
90. dakikada Burak skoru 4-1'e getiren golü attı.
Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 4-1 galip ayrıldı.
AA