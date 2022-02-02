Beşiktaş, Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu Gedson Fernandes için sürpriz bir şekilde devreye girdi ve teklifini hem Benfica'ya hem de oyuncuya kabul ettirdi.

Zorunlu satın alma maddesi nedeniyle Galatasaray ile Benfica arasında Transfer görüşmeleri durma noktasına gelirken devreye giren siyah beyazlılar yıldız orta saha için Portekiz ekibiyle kesin anlaşmaya vardı.





İşte KAP'a yapılan açıklama;

Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transferi konusunda kendisi ve kulübü SL Benfica ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

RİZESPOR'A KİRALANACAK

Beşiktaş Kulübü Galatasaray'ın da peşinde olduğu Gedson ile 5 yıllık sözleşme imzalarken yabancı kontenjanı bulunduğu için Rizespor ile yapılan görüşmeler sonucunda bu oyuncu Rizespor'a kiralandı.

TÜRKİYE'YE FORMA GİYEREK GELDİ

Portekizli futbolcu Türkiye'ye Çaykur Rizespor formasıyla gelirken Karadeniz ekibinin yöneticileriyle Gedson Fernandes'in fotoğrafları Çaykur Rizespor tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN İLK AÇIKLAMA

Karadeniz ekibinin yönetici Selim Selimoğlu ve Gedson Fernandes, Portekiz yolcuğu dönüşünde açıklamalarda bulundu.

Selim Selimoğlu, "Değerli Rizesporlular! Hepinizin heyecanla beklediği Gedson Fernandes transferini şu anda Barselona Havalimanında atacağımız imzayla birlikte yapmış bulunuyoruz. Gedson Fernandes ligin ikinci yarısında takımımızın formasını giyecek. Umarım takımımız için hayırlı bir transfer olur" dedi.

Gedson Fernandes ise "Herkese merhaba! Geliyorum. Umarım birlikte güzel zaman geçiririz. Yakında görüşme üzere." ifadelerini kullandı.



