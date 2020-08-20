Beşiktaş golcü adaylarını belirledi

Transferde tüm yoğunluğunu forvet transferine çevrilen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetimle bir araya geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile forvet transferi hakkında konuşan deneyimli teknik adam, bu transferin bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Kalinic üzerinde yoğunlaşan ve bu transferdeki pazarlıkları kıran kırana sürdüren Beşiktaş Yönetimi, en kötü ihtimalle önce Cisse veya onun alternatiflerinden birini, daha sonra birinci forveti transfer edecek. Şu an için Kalinic’e odaklanan fakat bir yandan da ikinci forveti bitirmeye çalışan yönetim, Cisse’yi de bir an önce sonuçlandırmak için kolları sıvayacak.

Milliyet